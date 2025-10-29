Dialogo per la pace il card Zuppi parla con i giovani

Le ragioni della pace alla luce dei conflitti odierni: questo il tema di un incontro a Roma, nella chiesa di Sant’Ignazio, tra il cardinale Zuppi e gli studenti di uno storico liceo della capitale. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dialogo per la pace, il card. Zuppi parla con i giovani

