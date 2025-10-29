Dialogo per la pace il card Zuppi parla con i giovani

Tv2000.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ragioni della pace alla luce dei conflitti odierni: questo il tema di un incontro a Roma, nella chiesa di Sant’Ignazio, tra il cardinale Zuppi e gli studenti di uno storico liceo della capitale. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

dialogo per la pace il card zuppi parla con i giovani

© Tv2000.it - Dialogo per la pace, il card. Zuppi parla con i giovani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dialogo pace card zuppiPace: card. Zuppi (Cei), “il primo modo per osare la pace è non smettere di cercarla” - Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana intervenendo alla ... Segnala agensir.it

Card. Zuppi: il cammino sinodale è rinnovamento in Cristo - “Senza alcuna presunzione e supponenza, anzi, umili ma forti di un cammino che ha coinvolto migliaia di persone e raccoglie il lavoro di tanti, oggi, a conclusione di questo tratto del Cammino sinodal ... korazym.org scrive

Pace: giovedì il card. Zuppi a Bazzano (Bo) all’evento “Cooperare per evolvere”. “Superare i conflitti e generare relazioni fondate su giustizia e responsabilità” - “Come costruire pace e dialogo tra religioni e visioni del mondo, rimettendo al centro l’essere umano e l’ambiente? Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Dialogo Pace Card Zuppi