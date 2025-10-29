Di Michele | Spalletti è il migliore ma una volta lo feci arrabbiare molto Dovettero trattenerlo

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Di Michele oggi ha 49 anni ed è l'allenatore dell'Ugento. L'ex attaccante ha ripercorso le tappe della sua carriera nel calcio tra aneddoti e curiosità nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage. Su tutti l'esperienza con Spalletti a un passo dalla panchina della Juventus: "Una volta lo feci arrabbiare molto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Lecce, Di Michele:| 'Con Spalletti fui vicino alla Roma' - L’attaccante del Lecce, David Di Michele, &#232; intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo, per parlare dell’imminente sfida tra il suo club e la Roma di Luis Enrique, in scena all’Olimpico domenica ... Lo riporta calciomercato.com

Le pagelle di Spalletti: migliore ripartenza non poteva esserci, il bagno di umiltà &#232; servito - Parte col piede giusto l'avventura della Nazionale di Luciano Spalletti in Nations League. Secondo m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Michele Spalletti 232 Migliore