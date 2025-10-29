Devi perdere peso! Così un assistente di volo mi ha insultata | lo rabbia della modella Tess Holliday
Disavventura in volo per la modella e attivista Tess Holliday che con un lungo sfogo su TikTok ha condiviso la sua esperienza a bordo di una delle compagnie aeree più famose, la United Airlines: “È stato uno degli incontri più umilianti che io abbia mai affrontato in viaggio”. La donna, infatti, avrebbe avuto una conversazione surreale con un assistente di volo che le avrebbe detto, nemmeno troppo velatamente, e senza alcun diritto di farlo che sarebbe stato meglio che perdesse peso. La modella ha spiegato che stava tornando a casa da Tampa a Los Angeles con il figlio di nove anni, che era emozionato di volare in prima classe per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
