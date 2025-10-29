Dettwiller resta in terapia intensiva | Condizioni stabili e non più critiche Ha subito una serie di interventi dopo i multipli arresti cardiaci

Noah Dettwiler, pilota di Moto3 protagonista del bruttissimo incidente prima della gara in Malesia, non è più in pericolo di vita. Per la prima volta dallo scontro con José Antonio Rueda, il pilota svizzero è stato dichiarato in condizioni non più critiche. Sospiro di sollievo quindi per la famiglia e per tutti gli appassionati, visto che le notizie nelle 24 ore successive all’incidente non lasciavano presagire nulla di buono. A comunicarlo è stato il team Cip, squadra per la quale Dettwiler è sotto contratto: “Secondo i dottori, le condizioni di Noah sono ora stabili e non più critiche. Continuerà ad essere monitorato attentamente nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

