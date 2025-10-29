Detenzione di cocaina ad Avellino | giudizio abbreviato per i fermati in viale Italia

Avellino – Si è tenuto questa mattina, presso il Tribunale di Avellino, il giudizio abbreviato a carico dei due uomini fermati lo scorso 11 maggio in viale Italia con 110 grammi di cocaina. Il procedimento si è svolto dinanzi al Giudice per le indagini preliminari Antonio Sicuranza, che al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

