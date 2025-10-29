Destrage | l’ultimo show rivive sul grande schermo!

29 ott 2025

I DESTRAGE, una delle realtà più innovative e irriverenti della scena metal italiana, tornano a Milano per un ultimo, imperdibile appuntamento con i fan: la proiezione in anteprima dell’ultimo live sold out all’Alcatraz del 20 ottobre 2024, intitolato “Better like this than fading away like a shy. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

