Deroga al divieto di abbruciamento dei residui agricoli sul Gargano | Misura per contrastare la diffusione della Xylella
“Esprimo una grande soddisfazione per il riscontro positivo che ho ottenuto, a nome di tutti gli agricoltori del Parco del Gargano, che potranno finalmente usufruire di una misura necessaria a contrastare la diffusione della Xylella. Questo risultato è frutto del dialogo e della collaborazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
