Derby Comacchio-Mesola Sant’Agostino a Castenaso

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è tempo di guardarsi indietro perché stasera (fischio d’inizio alle 20.30) si torna già in campo in Eccellenza col turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di andata nel girone B. Dopo la delusione del derby con la Comacchiese, il SantAgostino cerca il riscatto nella tana del Castenaso, gara complicata contro una squadra tra le favorite assieme ad Ars et Labor e Mezzolara. I ramarri di mister Biagi nelle ultime giornate hanno perso un po’ di continuità, aspetto che era stato il punto di forza del Sant’Agostino in avvio di campionato, capace di inanellare risultati positivi uno dietro l’altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

derby comacchio mesola sant8217agostino a castenaso

© Sport.quotidiano.net - Derby Comacchio-Mesola. Sant’Agostino a Castenaso

Leggi anche questi approfondimenti

Derby al Mesola: Masi Voghiera sfida il Valsetta Lagaro con Mantovani in campo - Torna in riva al Po il Mesola, che ospita un Masi Voghiera in gran spolvero, ... Da ilrestodelcarlino.it

X Martiri-Centese, derby con motivi opposti. Comacchiese e Mesola, testa a testa in casa - Derby dell’Alto Ferrarese a Porotto, dalle opposte motivazioni: punti salvezza per la X Martiri e playoff per la Centese. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Derby Comacchio Mesola Sant8217agostino