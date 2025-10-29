Derby Comacchio-Mesola Sant’Agostino a Castenaso
Non c’è tempo di guardarsi indietro perché stasera (fischio d’inizio alle 20.30) si torna già in campo in Eccellenza col turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di andata nel girone B. Dopo la delusione del derby con la Comacchiese, il Sant’Agostino cerca il riscatto nella tana del Castenaso, gara complicata contro una squadra tra le favorite assieme ad Ars et Labor e Mezzolara. I ramarri di mister Biagi nelle ultime giornate hanno perso un po’ di continuità, aspetto che era stato il punto di forza del Sant’Agostino in avvio di campionato, capace di inanellare risultati positivi uno dietro l’altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
