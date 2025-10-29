Derby al cardiopalma senza vinti né vincitori Tra Forte e Cgc finisce con un gol per parte

FORTE DEI MARMI 1 VIAREGGIO 1 FORTE DEI MARMI: Gnata, Ballestero, Duhalde, Lopez, Bozzetto, Checchetto, Raffaelli. All. Crudeli. CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Torner, Ambrosio, Muglia, Rosi, Lombardi. All. De Gerone. Arbitri: Galoppi-Iuorio. Marcatori: 6' pt Cinquini; 24' st Lopez. FORTE DEI MARMI - Finisce 1-1 il derby e alla fine esultano tutti. Esulta il Forte perché trova il pari, giustissimo, a 44 secondi dalla fine. Esulta anche il Cgc, che incassa il pari quando stava già pregustando la vittoria, ma alla fine deve rendere merito agli avversari che non hanno mai mollato. È stato un derby nel derby, visto il numero di ex in campo e in panchina (Ambrosio, Torner, Cinquini, Raffaelli, De Gerone, Belli), ed è stato un derby fra una squadra giovane e con ritmo, il Forte, e una esperta e più compassata, il Cgc Viareggio.

