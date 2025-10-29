Depeche Mode | M è più di un film è un viaggio musicale tra eros lutto e magia

«In Messico i Depeche Mode sono una religione», ha detto a NME Fernando Frías, regista di Depeche Mode: M, il film che documenta il legame unico tra la band inglese e il pubblico messicano. Girato durante i tre concerti sold out (200mila spettatori complessivi) al Foro Sol di Città del Messico — 21, 23 e 25 settembre 2023 — il documentario ( al cinema fino al 30 ottobre ) mescola le immagini live, i commenti dei fan e le riflessioni sulla cultura locale, esplorando anche i temi di Memento Mori, l’album della band dello stesso anno incentrato su morte e memoria. «Ci sono così tante generazioni che li amano e li considerano fondamentali», ha dichiarato Frías, «Sono andato a vederli anche in altri paesi prima delle riprese, ma è completamente diverso: è tutto più omogeneo e il pubblico più passivo o rispettoso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

