Denunciato il cacciatore accusato di aver ucciso i due Ibis eremita La LNDC | Gli aveva tolto anche i gps

Due rarissimi ibis eremita, specie a rischio di estinzione, sono stati uccisi a fucilate in provincia di Sondrio. L'associazione di tutela animale LNDC Animal Protection si è unita alla denuncia dei Carabinieri forestali e seguirà il caso, costituendosi parte civile contro il cacciatore accusato di bracconaggio.