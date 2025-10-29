Denunciato il cacciatore accusato di aver ucciso i due Ibis eremita La LNDC | Gli aveva tolto anche i gps

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due rarissimi ibis eremita, specie a rischio di estinzione, sono stati uccisi a fucilate in provincia di Sondrio. L'associazione di tutela animale LNDC Animal Protection si è unita alla denuncia dei Carabinieri forestali e seguirà il caso, costituendosi parte civile contro il cacciatore accusato di bracconaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

denunciato cacciatore accusato averDenunciato il cacciatore accusato di aver ucciso i due Ibis eremita. La LNDC: “Gli aveva tolto anche i gps” - Due rarissimi ibis eremita, specie a rischio di estinzione, sono stati uccisi a fucilate in provincia di Sondrio ... Si legge su fanpage.it

denunciato cacciatore accusato averAbbattuti due ibis eremita, denunciato cacciatore nel Lecchese. Erano parte del progetto Life di reintroduzione - Le indagini dei carabinieri forestali sono state indirizzate dalle rotte dei due volatili, tracciate dai sistemi di rilevazione gps. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Denunciato Cacciatore Accusato Aver