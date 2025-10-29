Dentro l’anima di Sofonisba Anguissola raccontata nel suo diario segreto

Il professor Flavio Caroli ha dedicato oltre quaranta anni di ricerche alla figura di Sofonisba Anguissola, la prima pittrice di fama internazionale della storia dell’arte. Dalla scoperta casuale del “caso Anguissola” negli anni Settanta fino al nuovo libro “Come in uno specchio” (Rizzoli) che immagina il diario segreto dell’artista, il professore racconta il suo lungo viaggio tra quadri, archivi e sentimenti. Professore, che cosa l’ha spinta a occuparsi di Sofonisba Anguissola, una donna così moderna e fuori dal suo tempo? “Tutto nacque per caso, nel 1972. Mi trovavo in vacanza e un antiquario mi mostrò un quadro firmato da Lucia Anguissola, la sorella di Sofonisba. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Dentro l’anima di Sofonisba Anguissola" raccontata nel suo diario segreto

