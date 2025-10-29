Denise Pipitone Piera Maggio | Forse un giorno dirò molto di più sto pagando per quello che ho detto

L'amaro sfogo di Piera Maggio la mamma di Denise Pipitone, la piccola sparita nel 2004 a Mazara del Vallo e che oggi avrebbe 24 anni: "Noi non ci fermiamo, è dura tutt'oggi. Stiamo lottando continuamente. Abbiamo dei muri di gomma che continuano. Forse un giorno dirò molto di più. Sto pagando per la mia schiettezza, per quello che ho sempre espresso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

