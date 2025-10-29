Delusione Modena il primo ko è nel derby con la Reggiana

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 28 ottobre 2025 – Stasera o chissà quando, il momento sarebbe dovuto arrivare. Non era pensabile che il Modena non si fermasse mai o che facesse piazza pulita di ogni avversario. Certo, avrebbe potuto non sbagliare quella più attesa ma, tant'è, era probabilmente scritto in qualche suggestivo copione di questo campionato che il primo ko lo firmasse la Reggiana. Dionigi è un incubo per i canarini (secondo successo consecutivo) e il derby inizia a non stare troppo simpatico al Modena. Le scelte iniziali di Sottil rappresentano un tema. Cinque cambi rispetto all'Empoli, Pedro prende il posto di Gliozzi, Sersanti di Pyyhtia, Beyuku quello di Zanimacchia e Gerli siede in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

delusione modena il primo ko 232 nel derby con la reggiana

© Sport.quotidiano.net - Delusione Modena, il primo ko è nel derby con la Reggiana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

delusione modena primo koDelusione Modena, il primo ko è nel derby con la Reggiana - Si interrompe l’imbattibilità dei gialli, colpiti dal giovane Bozzolan. Scrive msn.com

delusione modena primo koTroppo Modena al Braglia. L’Empoli sogna il blitz. La capolista lo sveglia. Primo ko per Dionisi - A Modena, sul campo della capolista l’Empoli si illude con il vantaggio di Ceesay e un primo tempo compatto, salvo poi capitolare nella ripresa quando la capolista alza i giri del motore e prende tota ... Come scrive msn.com

delusione modena primo koL’Empoli sogna il blitz, la capolista lo sveglia. Primo ko per Dionisi - Empoli, 25 ottobre 2025 – A Modena, sul campo della capolista l’ Empoli si illude con il vantaggio di Ceesay e un primo tempo compatto, salvo poi capitolare nella ripresa quando la capolista alza i ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Delusione Modena Primo Ko