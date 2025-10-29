Delusione Modena il primo ko è nel derby con la Reggiana
Modena, 28 ottobre 2025 – Stasera o chissà quando, il momento sarebbe dovuto arrivare. Non era pensabile che il Modena non si fermasse mai o che facesse piazza pulita di ogni avversario. Certo, avrebbe potuto non sbagliare quella più attesa ma, tant'è, era probabilmente scritto in qualche suggestivo copione di questo campionato che il primo ko lo firmasse la Reggiana. Dionigi è un incubo per i canarini (secondo successo consecutivo) e il derby inizia a non stare troppo simpatico al Modena. Le scelte iniziali di Sottil rappresentano un tema. Cinque cambi rispetto all'Empoli, Pedro prende il posto di Gliozzi, Sersanti di Pyyhtia, Beyuku quello di Zanimacchia e Gerli siede in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://ilovepalermocalcio.com/tifosi-palermo-modena-reazioni-barbera/… Palermo-Modena, tifosi rosanero divisi tra delusione e speranza: «Giochiamo meglio in trasferta» - X Vai su X
LA DELUSIONE DEI TIFOSI E’ GIUSTIFICATA? Ne hanno parlato Carlo Cangemi e Fabio Tedesco nel Club di Tifosi in onda in diretta ogni domenica alle 21:30 sui canali social di TifosiPalermo.it. Rivedi le puntate sul nostro canale Youtube! #ilclubditifo - facebook.com Vai su Facebook
Delusione Modena, il primo ko è nel derby con la Reggiana - Si interrompe l’imbattibilità dei gialli, colpiti dal giovane Bozzolan. Scrive msn.com
Troppo Modena al Braglia. L’Empoli sogna il blitz. La capolista lo sveglia. Primo ko per Dionisi - A Modena, sul campo della capolista l’Empoli si illude con il vantaggio di Ceesay e un primo tempo compatto, salvo poi capitolare nella ripresa quando la capolista alza i giri del motore e prende tota ... Come scrive msn.com
L’Empoli sogna il blitz, la capolista lo sveglia. Primo ko per Dionisi - Empoli, 25 ottobre 2025 – A Modena, sul campo della capolista l’ Empoli si illude con il vantaggio di Ceesay e un primo tempo compatto, salvo poi capitolare nella ripresa quando la capolista alza i ... Lo riporta msn.com