Deltaplanista soccorso dai vigili del fuoco | l' intervento a 20 metri di altezza - VIDEO
I soccorsi portati dalle squadre di Fabriano e Jesi, con il supporto degli istruttori SAF e il Soccorso alpino Umbria, che hanno permesso di recuperare il pilota il quale è stato poi affidato alle cure del personale sanitario. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Tragedia sul Monte Cucco, precipita e muore deltaplanista #Carabinieri #deltaplano #elisoccorso #incidente #MonteCucco #SASU #Sigillo #vigilidelfuoco - facebook.com Vai su Facebook
Deltaplanista cade e resta incastrato su un albero a 20 metri di altezza - Paura nel tardo pomeriggio di ieri in località Monte Cucco, sul versante umbro tra le province di Ancona e ... Riporta veratv.it
Deltaplanista cade e resta incastrato su un albero, recuperato - Perde il controllo del deltaplano e resta incastrato su un albero a circa 20 metri d'altezza. Lo riporta ansa.it
Deltaplanista resta bloccato su un albero tra Marche e Umbria: salvato dai Vigili del Fuoco - L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sul monte Cucco. Segnala lanuovariviera.it