«L'Italia, come il Pd, ha ancora bisogno di credere che le cose non si risolvono con gli slogan e che non si possano diffondere discorsi d'odio senza pagarne il prezzo. Soltanto così possiamo evitare quanto accaduto a Fiano. Questa è una sfida da riformisti». A dirlo Graziano Delrio, ex ministro e più di un semplice riferimento per i moderati dem. Con quest'episodio è stato raggiunto il culmine? «Non permettere alle persone di parlare, specialmente in un'aula universitaria, è inaccettabile. Non è un semplice incidente. È una volontà a non ascoltare una libera opinione o meglio una discriminazione verso chi, come Fiano, non rappresenta solo sé stesso, ma una posizione personale e politica, ovvero quella di chi dice che la pace si fa vedendo le sofferenze e guardando a entrambi i popoli, non soltanto a uno». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Delrio avverte la sinistra: "Chi diffonde odio poi paga il prezzo. Siamo l'alternativa a chi confonde Hamas con i partigiani"