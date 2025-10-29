Della Loggia Zanon Cangini Ecco chi dice sì alla riforma della giustizia
"Non solo non lede l'indipendenza della magistratura, ma questa è una riforma necessaria per rendere più giusto il sistema giudiziario nel nostro paese", dice Andrea Cangini, ex di.
Della Loggia, Zanon, Cangini. Ecco chi dice “sì” alla riforma della giustizia - I favorevoli alla separazione delle carriere si organizzano e preparano un comitato: "L'Anm fa demagogia. Si legge su ilfoglio.it