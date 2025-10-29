Delitto Girolami nuova udienza Oggi in aula parlano i carabinieri

FOIANO È un’udienza di passaggio quella di oggi per il processo sul femminicidio di Pozzo della Chiana. Sul banco degli imputati siede Irfan Rana Mohamed, 37 anni, originario del Pakistan, accusato di aver ucciso Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, colpita alla testa con una vanga il 5 ottobre 2024. La donna viveva con il marito nella loro tenuta di campagna, dove Irfan, ex fidanzato della figlia, si occupava della manutenzione. Quel giorno, secondo la ricostruzione dell’accusa, tra i due sarebbe scoppiata una lite improvvisa, forse nata dalla scomparsa di alcuni pulcini di pavone allevati nella proprietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Delitto Girolami, nuova udienza. Oggi in aula parlano i carabinieri

