Delitto Garlasco Sempio a Roma per esami di parte
Andrea Sempio, nuovo indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si è riunito con il suo pool difensivo presso un laboratorio di analisi a Roma, in zona Tiburtina. Il 31enne si sta sottoponendo a una serie di rilievi ed esami di parte. Il suo avvocato, Liborio Cataliotti, non ha specificato di quali analisi si tratti.
