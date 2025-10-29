Andrea Sempio, nuovo indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si è riunito con il suo pool difensivo presso un laboratorio di analisi a Roma, in zona Tiburtina. Il 31enne si sta sottoponendo a una serie di rilievi ed esami di parte. Il suo avvocato, Liborio Cataliotti, non ha specificato di quali analisi si tratti. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, Sempio a Roma per esami di parte