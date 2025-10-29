Delitto Garlasco perito Sempio | Siamo sereni ma l' accusa è grave

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, a Roma insieme ai suoi legali, avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e al consulente di parte, Armando Palmegiani, per sottoporsi a una serie di esami di parte, tra rilievi e analisi, per l’incidente probatorio. Il 37enne, è stato in mattinata presso una clinica che si occupa di genetica molecolare in zona Tiburtina. “Abbiamo parlato, abbiamo vagliato, ci siamo visti con tutto lo staff difensivo. Non vorrei dare un falso messaggio, non è che dobbiamo per forza fare genetica perché qua ci sono gli uffici, ci siamo visti perché dobbiamo pianificare tantissime cose, siamo sereni ma l’accusa è grave “, ha detto all’uscita Palmegiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

