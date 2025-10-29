Delitto Garlasco legale Sempio | Andrea tranquillo ma gli errori delle autorità esistono

“Andrea è tranquillo per un verso, perché essendo innocente pensa ‘più indagheranno più capiranno che sono innocente’, però è innegabile che ci sia anche molto autocontrollo. Del resto non può fare diversamente, le cose si affrontano un passo per volta”. Così Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, parlando a Roma a margine di una serie di esami di parte e analisi con i consulenti di parte per l’incidente probatorio. “Se lui l’omicidio non l’ha commesso, non si possono inventare che l’ha commesso – ha proseguito Taccia -. Certo è che noi possiamo lavorare al meglio ma sappiamo tutti, con grande fiducia nelle autorità, che gli errori esistono. 🔗 Leggi su Lapresse.it

