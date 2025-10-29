Delitto Garlasco Andrea Sempio a Roma | Non ho nulla da dire

Lapresse.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio è a Roma insieme ai suoi legali, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e al consulente di parte, Armando Palmegiani, per sottoporsi a una serie di esami di parte, tra rilievi e analisi, per l’incidente probatorio. “Non ho nulla da dire”, ha risposto il 37enne, indagato per il delitto di Garlasco, ai giornalisti che gli chiedevano come avesse passato la mattinata. Sempio, secondo quanto apprende LaPresse, è stato in mattinata presso una clinica che si occupa di genetica molecolare in zona Tiburtina. “Siamo a Roma perché il perito di parte, la professoressa Baldi, esercita anche qui. 🔗 Leggi su Lapresse.it

delitto garlasco andrea sempio a roma non ho nulla da dire

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, Andrea Sempio a Roma: “Non ho nulla da dire”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

delitto garlasco andrea sempioDelitto Garlasco, Sempio a Roma per esami di parte - Andrea Sempio, nuovo indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si è riunito con il suo pool difensivo presso un laboratorio ... Riporta msn.com

delitto garlasco andrea sempioGarlasco e il presunto nuovo teste sullo scontrino di Andrea Sempio. “Voci smentite dagli inquirenti” - Solo una settimana fa i principali quotidiani nazionali avevano riportato la notizia di un nuovo presunto testimone che avrebbe raccontato ai carabinieri ... Scrive ilfattoquotidiano.it

delitto garlasco andrea sempioDelitto Garlasco in TV, svelato l’interrogatorio ‘nascosto’ di Andrea Sempio: cosa non torna - Nel verbale del 2017 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parla dell’impronta di scarpa trovata in via Pascoli: le ultime a Quarta Repubblica ... Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Andrea Sempio