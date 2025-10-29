Delitto di Garlasco Sempio e il giallo dello scontrino | Non esiste nessun super testimone

Nei giorni scorsi era emersa la notizia secondo la quale un super testimone si sarebbe presentato in procura smontando l’alibi di Andrea Sempio, ovvero lo scontrino del parcheggio che lo collocava, nel giorno del delitto di Garlasco, a Vigevano. La notizia, tuttavia, non sarebbe vera. A rivelarlo, durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, è la giornalista Lodovica Bulian secondo la quale nessuno si sarebbe presentato in caserma per rendere testimonianza. “Le voci circolate sui giornali sono state smentite dagli inquirenti. Non risulta alcun testimone di quel tipo”. Il supertestimone del ticket di #Sempio non c’è. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, Sempio e il giallo dello scontrino: “Non esiste nessun super testimone”

