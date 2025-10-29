Delitto di Garlasco nuove analisi a Roma per Andrea Sempio | Il legale | È tranquillo ma le notizie false fanno male

Il 37enne, accompagnato dai suoi legali e dal consulente di parte, è stato sottoposto a una serie di esami genetici in una clinica della Capitale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, nuove analisi a Roma per Andrea Sempio | Il legale: "È tranquillo ma le notizie false fanno male"

