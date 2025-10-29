Delitto di Garlasco Andrea Sempio a Roma per nuovi esami

Trasferta romana per Andrea Sempio, l'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Accompagnato dai suoi legali e dai consulenti, è entrato in una clinica di genetica molecolare della capitale per sottoporsi a una serie di esami di parte che serviranno per l'incidente probatorio. Nella maxi perizia chiesta dal gip di Pavia manca infatti l'ultimo e più importante dato, la comparazione tra uno dei dna trovati sulle unghie di Chiara e quello di Andrea Sempio. Per la procura di Pavia che ha riaperto le indagini sul delitto avvenuto 18 anni fa, uno dei tre profili genetici rilevati appartiene a Sempio, amico del fratello di Chiara e che frequentava spesso la villetta di via Pascoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma per nuovi esami

