Delitto di Garlasco Andrea Sempio a Roma ferito per le notizie false | la posizione sugli accertamenti

Notizie.virgilio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio a Roma per nuovi esami genetici legati all’incidente probatorio. I legali: “È sereno, ma ferito dalle false notizie”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

