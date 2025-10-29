Dehors abbiamo solo riordinato gli spazi

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessora al Commercio Paola Poletti interviene con una precisazione, a seguito di alcune polemiche che sono state sollevate nei giorni scorso dopo che è stata resa pubblica la nuova mappatura relativa ai dehors in piazza Garibaldi. "Nel procedere alla ridefinizione degli spazi esterni, che dopo il Covid, in considerazione dell’emergenza sanitaria, erano stati assegnati in via provvisoria – spiega l’assessora Poletti – l’amministrazione comunale ha avuto come obiettivo quello di armonizzare le esigenze di tutti i soggetti che sono, sia pure in modo diverso, coinvolti, ossia quelle degli esercenti e dei residenti, con quella che è la corretta gestione degli spazi pubblici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

