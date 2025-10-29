Defunti cimiteri di Viterbo aperti con orario continuato e stop alle auto al San Lazzaro

Viterbotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la commemorazione dei defunti i cimiteri di Viterbo e delle frazioni sono aperti con orario continuato. Dalle 7,30 alle 17 anche sabato 1 e domenica 2 novembre.Per il San Lazzaro, dal 31 ottobre al 2 novembre, è sospeso l'ingresso alle auto generalmente autorizzate durante l'anno. "Per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

