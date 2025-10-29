Defunti cimiteri di Viterbo aperti con orario continuato e stop alle auto al San Lazzaro
Per la commemorazione dei defunti i cimiteri di Viterbo e delle frazioni sono aperti con orario continuato. Dalle 7,30 alle 17 anche sabato 1 e domenica 2 novembre.Per il San Lazzaro, dal 31 ottobre al 2 novembre, è sospeso l'ingresso alle auto generalmente autorizzate durante l'anno. "Per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Comunicato stampa N. 1157 - 28 ottobre 2025 - Commemorazione dei Defunti 2025: orari di apertura dei cimiteri e servizio navetta ATM per il Gran Camposanto e Granatari Domani, mercoledì 29 ottobre, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani resteranno c Vai su Facebook
Ognissanti e Defunti, gli orari dei cimiteri di Torino https://iltorinese.it/2025/10/21/ognissanti-e-defunti-gli-orari-dei-cimiteri-di-torino/… #Torino - X Vai su X
Commemorazione dei defunti, informazioni utili riguardanti i cimiteri - NewTuscia – VITERBO – Commemorazione dei defunti, informazioni utili riguardanti i cimiteri del territorio comunale. newtuscia.it scrive
Orari di apertura straordinari dei cimiteri per la commemorazione dei defunti - In occasione della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri comunali osserveranno orari di apertura straordinari. Lo riporta piananotizie.it
Novena dei defunti, a Genova cimiteri aperti più a lungo: ecco gli orari - In occasione della prossima ricorrenza della Novena dei defunti, in previsione di un maggior afflusso di visitatori, i cimiteri di primo e secondo grado modificheranno gli orari di apertura al ... Secondo primocanale.it