Deepfake porno centinaia di siti impossibili da chiudere | Il problema è culturale la vera malattia è l’assenza di stigma sociale

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ne chiudi uno, ma ne spuntano a migliaia. Non c’è solo il forum con le immagini di star e personaggi noti, “ spogliate ” virtualmente dall’intelligenza artificiale e ordinate, catalogate certosinamente, per consentire all’utente di navigare agevolmente le categorie del porno. Ieri la denuncia è partita dall’attrice Francesca Barra. Ad aprile la testata Wired già aveva denunciato un archivio con decine di migliaia di immagini taroccate, incluse quelle di Ariana Grande, le sorelle Kardashian e Beyoncé. Quando spunta il nome delle celebrities, si accendono i riflettori. Poi torna il buio. Ma da anni gli adolescenti di tutto il mondo usano i servizi di nudify: vai sul sito internet, carichi una foto e l’algoritmo la riconsegna in versione hard. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

deepfake porno centinaia di siti impossibili da chiudere il problema 232 culturale la vera malattia 232 l8217assenza di stigma sociale

© Ilfattoquotidiano.it - Deepfake porno, centinaia di siti impossibili da chiudere: “Il problema è culturale, la vera malattia è l’assenza di stigma sociale”

Argomenti simili trattati di recente

Donne denudate online con l’intelligenza artificiale: spunta un altro sito con deepfake porno. Da Lucarelli a Barra e Ferragni: vittime star tv, influencer e giornaliste - Un forum internazionale raccoglie centinaia di immagini nude falsificate di influencer, politiche e giornaliste italiane senza consenso ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Deepfake Porno Centinaia Siti