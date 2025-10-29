Ne chiudi uno, ma ne spuntano a migliaia. Non c’è solo il forum con le immagini di star e personaggi noti, “ spogliate ” virtualmente dall’intelligenza artificiale e ordinate, catalogate certosinamente, per consentire all’utente di navigare agevolmente le categorie del porno. Ieri la denuncia è partita dall’attrice Francesca Barra. Ad aprile la testata Wired già aveva denunciato un archivio con decine di migliaia di immagini taroccate, incluse quelle di Ariana Grande, le sorelle Kardashian e Beyoncé. Quando spunta il nome delle celebrities, si accendono i riflettori. Poi torna il buio. Ma da anni gli adolescenti di tutto il mondo usano i servizi di nudify: vai sul sito internet, carichi una foto e l’algoritmo la riconsegna in versione hard. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Deepfake porno, centinaia di siti impossibili da chiudere: “Il problema è culturale, la vera malattia è l’assenza di stigma sociale”