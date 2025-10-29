Dedica a Pier Paolo - Anutis & Er Pecetto in Memoria
Dedica - A Pier PaoloIn occasione del 50esimo anniversario dalla morte di Pasolini, a due passi dalla piazza Lino Ferriani a Rebibbia dove trascorse tanti momenti della sua vita, uno spettacolo che non è solo liturgia del ricordo. Siamo un mondo che non è un in grado di confrontarsi col pensiero. 🔗 Leggi su Romatoday.it
“L’ODORE DELLA NOTTE” DEDICATO A PIER PAOLO PASOLINI In occasione dei cinquant’anni dall’assassinio di Pier Paolo Pasolini, il Circolo Lavoratori d’Iseo, con il patrocinio del Comune di Iseo, presenta lo spettacolo di e con Paolo D’Anna, poeta, scritt Vai su Facebook