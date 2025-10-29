Decreto sicurezza sul lavoro stop stage nei luoghi ad alto rischio

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un provvedimento atteso da mesi e reso urgente dai recenti incidenti che hanno coinvolto studenti e lavoratori in formazione. Tra le principali novità introdotte c’è lo stop agli stage presso attività considerate “ad alto rischio”, misura che riguarda in particolare i percorsi scuola-lavoro. Ad annunciare il pacchetto di norme è stata la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, che ha sottolineato l’importanza di garantire “la massima tutela a chi si avvicina al mondo del lavoro”. “È fondamentale – ha dichiarato – che gli studenti possano svolgere esperienze formative in contesti pienamente sicuri e controllati, nel rispetto di ogni standard di protezione”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

