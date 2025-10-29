Decorazioni per Unghie | Flake Dorati Rosa per Effetti Straordinari
Trasforma le tue unghie in vere opere d'arte con i flake dorati rosa di Nailover. Scopri come i nostri flake possono dare un tocco di eleganza e creatività alle tue manicure, rendendo ogni look unico e affascinante. Scegli Nailover per unghie impeccabili e alla moda! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Approfondisci con queste news
"Unghie autunnali: marroni caldi e decorazioni a tema zucca! Una combinazione perfetta per celebrare la stagione. #candynailsvt #unghieautunnali #nailart #zucca #autumnnails #unghiemarroni #bellezza" Vai su Facebook
Le unghie nude sono sempre le più eleganti: ecco come scegliere lo smalto color carne in base al tono della pelle - Merito di smalti dalle sfumature naturali, che si fondono con la pelle e valorizzano le mani. Lo riporta vogue.it
Unghie settembre 2025, le tendenze da provare per il rientro in ufficio consigliate dalla nail artist di Dua Lipa - Non serve una rivoluzione dell'armadio, tantomeno comprare i i capi più desiderati della stagione che probabilmente l'anno prossimo non piaceranno più. Da vogue.it