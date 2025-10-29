Debertolis la famiglia del campione di Orienteering morto in Cina | chiediamo la verità

Roma, 29 ottobre 2025 – "Cosa è successo ai World Games in Cina?". Dopo mesi di dolore parla Erika Zagonel, la mamma di Mattia Debertolis, il campione azzurro di Orienteering morto lo scorso 12 agosto dopo aver accusato un malore. “Ho la sensazione – prosegue la donna in un lungo documento diffuso dalla Park World Tour, società per la quale era tesserato l’atleta trentino -, che tutto quello che è successo a Mattia venga nascosto e questo mi fa stare veramente male, ancora non capiamo cosa è accaduto". Mattia Debertolis era morto quattro giorni dopo aver accusato un malore nel corso della prova Middle dei 'World Games'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Debertolis, la famiglia del campione di Orienteering morto in Cina: “chiediamo la verità”

Approfondisci con queste news

La morte di Mattia Debertolis, la famiglia chiede la verità: "Cosa è successo ai World Games in Cina?" Tanti gli interrogativi e, due mesi e mezzo dopo, nessuna risposta - "Ho la sensazione che tutto quello che è successo a Mattia venga nascosto e questo mi fa stare veramente male. ildolomiti.it scrive