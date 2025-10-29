De Piscopo saluta James Senese | Sei e resterai sempre il suono di due mondi

NAPOLI – “Ci sono dolori che le parole non riescono a contenere. Oggi resta solo il silenzio, bisogna ascoltare la propria anima. Non riesco a scrivere quello che sto provando in questo momento. Posso dire che sento un vuoto immenso. Grazie fratello mio per il coraggio che hai avuto nell’affrontare la tua vita. Grazie James per quello che sei stato, un artista immenso, un fratello di vita e di palcoscenico”. Con queste toccanti parole Tullio De Piscopo saluta sui social il sassofonista James Senese, morto a 80 anni. “Hai insegnato a tutti che la musica non è solo suono e parole, ma anche cuore e identità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - De Piscopo saluta James Senese: “Sei e resterai sempre il suono di due mondi”

