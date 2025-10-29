De Pierro | Sannio Acque nessuna bocciatura Benevento parteciperà con convinzione
Tempo di lettura: 7 minuti “Nessuna bocciatura è arrivata dalla Corte dei Conti per Sannio Acque! Ad essere bocciati dovrebbero essere solo coloro che non approfondiscono le leggi, i problemi, le varie tematiche che riguardano i cittadini, coloro che non hanno mai amministrato nulla e prodotto nulla sul piano politico nella loro vita se non vuote parole e critiche sterili a volontà. Il Comune di Benevento parteciperà con convinzione alla costituzione della Società Sannio Acque Spa, nuovo Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sannita che ricomprende tutti i 78 Comuni della Provincia di Benevento”, lo scrive in una nota il vicesindaco Francesco De Pierro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
