De Gregori e Rimmel cinquant’anni dopo | una lezione di arte e di lingua da portare anche in classe

Francesco De Gregori sta per tornare in tour con Rimmel, a cinquant’anni dalla sua uscita. Porterà in giro per l’Italia un pezzo essenziale della nostra musica d’autore, suonando l’intero disco — cosa sempre più rara — con una fedeltà che non è nostalgia, ma rispetto per la forma originale, dopo tante deviazioni artistiche. Ogni tour di De Gregori è stato una sperimentazione: riletture, inversioni, nuovi arrangiamenti, improvvisazioni che lo avvicinano al suo maestro dichiarato, Bob Dylan. Come Dylan, De Gregori sa che la canzone è una materia mobile, che vive solo se riscritta nel tempo, a costo di non far canticchiare il pubblico pagante, come è spesso accaduto nei suoi concerti e come invece non succederà stavolta. 🔗 Leggi su Panorama.it

