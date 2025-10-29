De Franciscis lascia è scontro | Dimostrazione di un fallimento
Douglas De Franciscis si dimette da assessore all’Urbanistica e da consigliere, "nuovi impegni di lavoro mi portano in trasferta cinque giorni a settimana". La minoranza di centrodestra attacca: "È la certificazione di un fallimento". Per ora, la sindaca Stefania Solcia terrà le deleghe per sé. Non è "affatto un terremoto", spiega con pacatezza l’ingegnere che prima di entrare nella Giunta della prima cittadina ha guidato l’Amministrazione per 10 anni. "Non c’è nessun altro problema, se non impegni professionali ripresi dopo la lunga pausa in cui mi sono dedicato al paese - aggiunge il dimissionario - non c’è spazio per altre letture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
