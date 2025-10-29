De Franciscis lascia è scontro | Dimostrazione di un fallimento

Ilgiorno.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Douglas De Franciscis si dimette da assessore all’Urbanistica e da consigliere, "nuovi impegni di lavoro mi portano in trasferta cinque giorni a settimana". La minoranza di centrodestra attacca: "È la certificazione di un fallimento". Per ora, la sindaca Stefania Solcia terrà le deleghe per sé. Non è "affatto un terremoto", spiega con pacatezza l’ingegnere che prima di entrare nella Giunta della prima cittadina ha guidato l’Amministrazione per 10 anni. "Non c’è nessun altro problema, se non impegni professionali ripresi dopo la lunga pausa in cui mi sono dedicato al paese - aggiunge il dimissionario - non c’è spazio per altre letture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

de franciscis lascia 232 scontro dimostrazione di un fallimento

© Ilgiorno.it - De Franciscis lascia, è scontro : "Dimostrazione di un fallimento"

Altre letture consigliate

de franciscis lascia 232De Franciscis lascia, &#232; scontro : "Dimostrazione di un fallimento" - L’assessore all’Urbanistica e consigliere: "Nuovi impegni, non è un terremoto, no ad altre letture". Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: De Franciscis Lascia 232