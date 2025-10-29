De Carlo non le manda a dire a Conte | La sua una calunnia grossolana contro Marotta! Sarebbe da deferimento ma…

Inter News 24 Il giornalista Lapo De Calro si sofferma sulla gravità delle dichiarazioni di Antonio Conte nei confronti del presidente dell’Inter, Beppe Marotta. Il giornalista Lapo De Carlo ha commentato senza mezzi termini le parole di Antonio Conte contro Beppe Marotta nel post-partita di Napoli-Inter. Secondo De Carlo, le accuse del tecnico, che imputa al presidente nerazzurro di condizionare gli arbitri, sono una “calunnia grossolana” che meriterebbe il deferimento, ma a cui nessuno sembra interessato. De Carlo, noto per non aver mai amato Conte nemmeno all’Inter, sottolinea che il tecnico salentino si sente libero di fare certe affermazioni solo in Italia, sapendo che non ci sarebbero ripercussioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

