De Bruyne operato la prima notizia dal Belgio | Tutto bene anzi benissimo
In un mare di ansia, finalmente, un raggio di sole. Dalla clinica in Belgio dove questa mattina Kevin De Bruyne è stato operato, arrivano le prime, confortanti notizie. Il fuoriclasse del Napoli ha superato l’intervento e le parole del suo storico fisioterapista, Lieven Maesschalck, sono una ventata di ottimismo per un’intera tifoseria, che da sabato sera viveva con il fiato sospeso. “Tutto Bene, anzi Benissimo”: l’Esito dell’Intervento. L’operazione per la lesione di alto grado al bicipite femorale, la stessa coscia infortunata nel 2023, è perfettamente riuscita. All’uscita dalla clinica, Maesschalck non ha nascosto la sua soddisfazione, regalando ai giornalisti presenti la frase che tutti i tifosi del Napoli volevano sentire. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
