De Bruyne operato ad Anversa | stop di 3-5 mesi
NAPOLI, 29 ottobre 2025 – Operazione riuscita per Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, che questa mattina si è sottoposto a un intervento chirurgico ad Anversa, in Belgio, dopo la lesione di alto grado del bicipite femorale destro riportata durante il match di campionato contro l’ Inter. Intervento riuscito ad Anversa. L’intervento è stato eseguito da uno staff medico belga con la presenza e l’assistenza del dottor Raffaele Canonico, responsabile sanitario del Calcio Napoli. La società azzurra, in una nota ufficiale, ha confermato che “l’operazione è perfettamente riuscita” e che il giocatore “proseguirà la prima fase post-chirurgica del suo percorso riabilitativo in Belgio”. 🔗 Leggi su Primacampania.it
