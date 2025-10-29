De Bruyne operato ad Anversa | stop di 3-4 mesi previsto
Kevin De Bruyne ha lasciato Napoli per il Belgio, dove oggi sarà sottoposto a intervento . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Declercq il chirurgo di Anversa riferimento per gli sportivi professionisti: anche De Bruyne si opera con lui (Nieuwsblad) - Il mondo dello sport internazionale si rivolge sempre allo stesso medico ad Anversa, compreso De Bruyne. Lo riporta ilnapolista.it
