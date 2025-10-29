De Bruyne operato ad Anversa | stop di 3-4 mesi previsto

Kevin De Bruyne ha lasciato Napoli per il Belgio, dove oggi sarà sottoposto a intervento . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

