De Bruyne operato ad Anversa intervento riuscito

Come da programma, il centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne è stato sottoposto oggi a un’ operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. De Bruyne si è infortunato nel corso di Napoli-Inter, match poi vinto dai partenopei per 3-1, in cui proprio il giocatore belga ha aperto le marcature tirando un rigore e facendosi male proprio in quel frangente. L’intervento è perfettamente riuscito. Lo comunica il club partenopeo. De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - De Bruyne operato ad Anversa, intervento riuscito

Altri contenuti sullo stesso argomento

Kevin De Bruyne si è operato questa mattina, l'intervento è riuscito perfettamente. Kevin vuole tornare al top. Vai su Facebook

. @sscnapoli | Oriali: “De Bruyne dovrebbe essere operato domani. In settimana rientra anche Lukaku” - X Vai su X

Napoli, De Bruyne operato ad Anversa: operazione riuscita, c'è fiducia - Intervento chirurgico riuscito in Belgio per il centrocampista azzurro, operato stamattina ad Anversa al bicipite femorale destro dopo l'infortunio patito contro l'Inter sabato scorso ... Segnala rainews.it

Napoli, De Bruyne si è operato in Belgio: «Intervento perfettamente riuscito» - Come anticipato nei giorni seguenti all'infortunio accusato nel match contro l'Inter e come annunciato ieri da Lele Oriali, nella mattinata di oggi Kevin De Bruyne si è operato ... Secondo msn.com

Napoli, De Bruyne si opera oggi ad Anversa: la riabilitazione sarà nella stessa struttura di Lukaku - Il centrocampista di Conte sotto i ferri, l'ex medico del Belgio spiega: "Non è una recidiva, rientrerà entro 4 mesi" ... Secondo msn.com