De Bruyne operato ad Anversa | intervento riuscito inizierà la riabilitazione in Belgio

Tempo di lettura: < 1 minuto Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra riportata nei giorni scorsi. L’operazione, eseguita da uno specialista belga con la supervisione del Dott. Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, è perfettamente riuscita. Il fuoriclasse belga, accompagnato e assistito dallo staff sanitario azzurro, proseguirà ora in Belgio la prima fase post-chirurgica del suo percorso di recupero, prima di rientrare a Napoli per la prosecuzione della riabilitazione sotto la guida dello staff medico del club. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Bruyne operato ad Anversa: intervento riuscito, inizierà la riabilitazione in Belgio

Contenuti che potrebbero interessarti

. @sscnapoli | Oriali: “De Bruyne dovrebbe essere operato domani. In settimana rientra anche Lukaku” - X Vai su X

CdS – #DeBruyne è già in #Belgio! Domani sarà operato ad #Anversa: le ultime https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/CdS-%E2%80%93-De-Bruyne-e-gia-in-Belgio--Domani-sara-operato-ad-Anversa--le-ultime-143650.aspx #Napoli Vai su Facebook

Napoli, De Bruyne operato ad Anversa: operazione riuscita, c'è fiducia - Intervento chirurgico riuscito in Belgio per il centrocampista azzurro, operato stamattina ad Anversa al bicipite femorale destro dopo l'infortunio patito contro l'Inter sabato scorso ... Come scrive rainews.it

Napoli, De Bruyne si è operato in Belgio: «Intervento perfettamente riuscito» - Come anticipato nei giorni seguenti all'infortunio accusato nel match contro l'Inter e come annunciato ieri da Lele Oriali, nella mattinata di oggi Kevin De Bruyne si è operato ... Scrive ilmattino.it

Napoli, De Bruyne si opera oggi ad Anversa: la riabilitazione sarà nella stessa struttura di Lukaku - Il centrocampista di Conte sotto i ferri, l'ex medico del Belgio spiega: "Non è una recidiva, rientrerà entro 4 mesi" ... Secondo msn.com