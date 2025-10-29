De Bruyne intervento riuscito Il dottor Maesschalck | Domani comincia la riabilitazione Hln

Kevin De Bruyne stamani ha subito in Belgio l’intervento chirurgico dopo l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, rimediato nel match di campionato contro l’Inter. Le parole del dottor Maesschalck dopo l’operazione a De Bruyne. Il dottor Maesschalck è stato intercettato da Hln, a cui ha dichiarato: « E’ andato tutto bene, intervento riuscito brillantemente. Kevin sta bene. Domani comincia la riabilitazione; l’intenzione è farlo tornare al top. Non sappiamo ancora come la affronteremo, domani ne discuteremo ». Il belga starà fuori almeno quattro mesi. L’Ansa riferisce un aggiornamento circa la situazione di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, intervento riuscito. Il dottor Maesschalck: «Domani comincia la riabilitazione» (Hln)

