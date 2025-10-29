De Bruyne come è andata l' operazione | le condizioni del belga e i prossimi passi
Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto nelle scorse ore ad Anversa, all'operazione chirurgica in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra rimediata nel corso del match contro l'Inter di sabato scorso. L’intervento è perfettamente riuscito. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
ULTIM'ORA Terminata l'operazione di De Bruyne! Parla Maesschalck: "Ecco com'è andata" IL VIDEO http://bit.ly/433IVf7 Vai su Facebook
La Roma di Gasp in vetta, Modric e De Bruyne migliori attori protagonisti, Chivu ispirato, Tudor nel pallone, Leao sciagura e l'osceno spettacolo di Juventus-Milan: in Serie A tutto quanto fa spettacolo Mentre Gasperini in giallorosso sta compiendo un autentico - X Vai su X
De Bruyne operato in Belgio: farà ad Anversa la prima parte della riabilitazione, ecco quando torna - Kevin De Bruyne è stato operato questa mattina ad Anversa dal chirurgo Geert Declercq dopo la lesione di alto grado rimediata da Kdb nel match ... Si legge su ilmessaggero.it
"De Bruyne si è infortunato anche 'a causa' di Sommer". Il retroscena - Curioso retroscena sulla dinamica dell'infortunio subita da Kevin De Bruyne durante la gara tra Napoli ed Inter. areanapoli.it scrive
Napoli, De Bruyne oltre i goal da fermo è un tema: i cambi, la posizione di McTominay, come sta andando la prima stagione in Italia - Può Kevin De Bruyne essere argomento di discussione in casa Napoli come in qualsiasi "casa" calcistica? Riporta calciomercato.com