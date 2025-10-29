De Bruyne come è andata l' operazione | le condizioni del belga e i prossimi passi

Napolitoday.it | 29 ott 2025

Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto nelle scorse ore ad Anversa, all'operazione chirurgica in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra rimediata nel corso del match contro l'Inter di sabato scorso. L’intervento è perfettamente riuscito. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

