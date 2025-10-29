De Biasi verso Inter Fiorentina | I nerazzurri avranno il dente avvelenato ecco come può fermarli Pioli

Inter News 24 L’ex ct dell’Albania, Gianni De Biasi, ha parlato così della sfida in programma domani a San Siro tra l’Inter e la Fiorentina. L’allenatore Gianni De Biasi ha analizzato la prossima sfida tra Fiorentina e Inter. Secondo De Biasi, la squadra nerazzurra arriverà a San Siro “col dente avvelenato” dopo la brutta sconfitta subita a Napoli e avrà grande voglia di dimostrare il proprio valore. Per fermare la squadra di Cristian Chivu, l’ex CT dell’Albania suggerisce due approcci tattici: giocare con un blocco basso oppure andare a pressare alto fin dall’area di rigore avversaria. L’obiettivo, secondo De Biasi, deve essere quello di far capire subito al club meneghino che non sarà una partita facile e che la Fiorentina è un avversario ostico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Biasi verso Inter Fiorentina: «I nerazzurri avranno il dente avvelenato, ecco come può fermarli Pioli»

