Dazi accordo Usa-Corea del Sud | tariffe al 15% anche sulle auto in cambio di investimenti di Seul

Nessun aumento delle tariffe, anzi una riduzione di quelle sulle auto, in cambio di massicci investimenti negli Stati Uniti, soprattutto nella cantieristica navale. È questo in buona sostanza l’accordo raggiunto tra Corea del Sud e Usa, dopo l’incontro tra i presidenti Lee Jae Myung e Donald Trump. “Abbiamo concordato i dettagli dei negoziati tariffari”, ha dichiarato il principale consigliere presidenziale di Seul, Kim Yong-beom, spiegando che il pacchetto d’investimenti sudcoreano negli Usa avrà un valore di 350 miliardi di dollari. Duecento saranno investimenti diretti e 150 miliardi in collaborazione nella cantieristica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

