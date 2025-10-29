Dazi accordo Usa-Corea del Sud | tariffe al 15% anche sulle auto in cambio di investimenti di Seul
Nessun aumento delle tariffe, anzi una riduzione di quelle sulle auto, in cambio di massicci investimenti negli Stati Uniti, soprattutto nella cantieristica navale. È questo in buona sostanza l’accordo raggiunto tra Corea del Sud e Usa, dopo l’incontro tra i presidenti Lee Jae Myung e Donald Trump. “Abbiamo concordato i dettagli dei negoziati tariffari”, ha dichiarato il principale consigliere presidenziale di Seul, Kim Yong-beom, spiegando che il pacchetto d’investimenti sudcoreano negli Usa avrà un valore di 350 miliardi di dollari. Duecento saranno investimenti diretti e 150 miliardi in collaborazione nella cantieristica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dazi e una pace debole nel viaggio di Trump nel Sudest Durante la sua visita in Asia, il presidente statunitense ha presentato l’accordo di Kuala Lumpur come un passo verso la pace, tra cessate il fuoco e nuovi impegni commerciali di Emanuele Giordana La Vai su Facebook
In Malesia i team negoziali di Cina e Stati Uniti hanno trovato un accordo di massima su dazi e commercio. In settimana atteso in Corea del Sud il faccia a faccia tra i due leader - X Vai su X
Dazi, Donald Trump trova l'accordo con la Corea del Sud. Ecco che cosa prevede - Seul ha raggiunto un accordo sui dettagli di un accordo commerciale con gli Usa: lo riportano i media Usa citando il capo dello staff presidenziale sudcoreano per le politiche, Kim Yong- Secondo msn.com
Dazi, accordo Usa-Corea del Sud: tariffe al 15% e investimenti da Seul - L’intesa prevede una riduzione dal 25% al 15% sui dazi automobilistici e un investimento cash pari a 200 miliardi ... Segnala tg24.sky.it
Perfezionato accordo Usa-Corea del Sud, dazi sulle auto al 15% - Seul ha raggiunto un accordo sui dettagli di un accordo commerciale con gli Usa: lo riportano i media Usa citando il capo dello staff presidenziale sudcoreano per le politiche, Kim Yong- Come scrive ansa.it