Dazi accordo Usa-Corea del Sud | tariffe al 15% anche sulle auto in cambio di investimenti di Seul

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun aumento delle tariffe, anzi una riduzione di quelle sulle auto, in cambio di massicci investimenti negli Stati Uniti, soprattutto nella cantieristica navale. È questo in buona sostanza l’accordo raggiunto tra Corea del Sud e Usa, dopo l’incontro tra i presidenti Lee Jae Myung e Donald Trump. “Abbiamo concordato i dettagli dei negoziati tariffari”, ha dichiarato il principale consigliere presidenziale di Seul, Kim Yong-beom, spiegando che il pacchetto d’investimenti sudcoreano negli Usa avrà un valore di 350 miliardi di dollari. Duecento saranno investimenti diretti e 150 miliardi in collaborazione nella cantieristica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

