Dazi accordo Usa-Corea del Sud | l’annuncio di Trump

(Adnkronos) – Intesa sui dazi tra Usa e Corea del Sud. Ad annunciare l'accordo commerciale il presidente Donald Trump dopo l'incontro con l'omologo sudcoreano Lee Jae Myung. "Sì, l’abbiamo fatto", ha risposto Trump a una domanda dei giornalisti sull'intesa, senza però fornire ulteriori dettagli sui contenuti dell’accordo. Il tycoon ha parlato di "un ottimo incontro oggi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

