Davide Lippi | Papà prima di firmare per la Juve chiese scusa sulla tomba del nonno anti-Agnelli

Davide Lippi è un agente affermato e pur sempre il "figlio di" Marcello, il ct dell'ultima Italia campione del mondo. Voleva fare il calciatore, poi tanto padre lo chiama a fare il dirigente alla Juve. Ci resta male. " Poi mi decido e dico sì, anche se a lui non parlo per mesi – racconta alla Gazzetta dello Sport – Vado a Torino a vivere a casa di un amico, non da lui. Però ha visto giusto anche per questa. formazione. Non so dove sarei arrivato giocando, non ai livelli in cui sono da agente". Parla di lui, ovviamente, nell'intervista. Delle sue scaramanzie, per esempio: "Una stagione allena con un cappotto beige fino a maggio.

