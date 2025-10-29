David-Vlahovic per ripartire | le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Questo 3-4-1-2 è il primo volto della Juventus post Tudor. Brambilla, in attesa dell'accordo definitivo con Spalletti, sceglie di schierare Vlahovic e David in attacco. Lato Udinese, Runjac esprime fiducia: "A Torino vogliamo fare bene, contro la loro qualità servirà equilibrio". Queste le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - David-Vlahovic per ripartire: le probabili formazioni di Juventus-Udinese

